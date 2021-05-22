Курс биткоина снизился до 34,4 тысячи долларов
Биткоин за сутки подешевел более чем на 14%, стоимость криптовалюты держится на уровне 34 тысяч долларов.
По данным биржи Binance, курс биткоина снизился на 14,52%. На 0:10 по московскому времени стоимость криптовалюты составляла 34 423 долларов.
При этом портал CoinMarketCap оценил единицу биткоина в 34 509 долларов. Криптовалюта подешевела на 14,34%.
Курс биткоина 19 мая обрушился, став почти вдвое меньше исторического максимума. Стоимость криптовалюты на бирже Binance составляла 31,4 тысячи долларов.
Днем позже биткоин укрепил позиции: курс криптовалюты в четверг вырос более чем на 10%. По данным портала CoinDesk, в ходе торговой сессии стоимость биткоина достигала 42,1 тысячи долларов.
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