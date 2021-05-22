Курс биткоина снизился до 34,4 тысячи долларов

Биткоин за сутки подешевел более чем на 14%, стоимость криптовалюты держится на уровне 34 тысяч долларов.

Биткоин подорожал до $42,1 тысячи

По данным биржи Binance, курс биткоина снизился на 14,52%. На 0:10 по московскому времени стоимость криптовалюты составляла 34 423 долларов.

При этом портал CoinMarketCap оценил единицу биткоина в 34 509 долларов. Криптовалюта подешевела на 14,34%.

Курс биткоина 19 мая обрушился, став почти вдвое меньше исторического максимума. Стоимость криптовалюты на бирже Binance составляла 31,4 тысячи долларов.

Днем позже биткоин укрепил позиции: курс криптовалюты в четверг вырос более чем на 10%. По данным портала CoinDesk, в ходе торговой сессии стоимость биткоина достигала 42,1 тысячи долларов.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиткоинКриптовалютаКурс Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры