Биткоин подорожал до $42,1 тысячи

Курс биткоина вырос более чем на 10%, следует из данных портала CoinDesk.

Биткоин подешевел до 31 тысячи долларов

В ходе торговой сессии стоимость биткоина достигла 42,078 тысяч долларов (на 15:44 по московскому времени).

Накануне курс криптовалюты обрушился, став почти вдвое меньше исторического максимума. Так, на 16:13 мск 19 мая стоимость биткоина на бирже Binance составляла 31,4 тысячи долларов.

По мнению экспертов, главной причиной обвала курса стал запрет центробанка Китая для финансовых учреждений страны на оказание услуг, связанных с криптовалютой, пишет RT.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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