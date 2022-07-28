Курс биткоина показал рост на 10%
Курс биткоина в ходе торгов продолжает рости и торгуется на уровне $23,87 тысяч.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные платформы Coindesk, криптовалюта показала рост в четверг на 10%.
Накануне криптовалюта также двигалась вверх и достигла уровня в $22,97 тысяч.
Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.
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