Курс биткоина показал рост на 10%

Курс биткоина в ходе торгов продолжает рости и торгуется на уровне $23,87 тысяч.



Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные платформы Coindesk, криптовалюта показала рост в четверг на 10%.

Накануне криптовалюта также двигалась вверх и достигла уровня в $22,97 тысяч.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.

