Курс биткоина на бирже BitMEX в ночь на 19 марта рухнул на 85%

Курс биткоина на бирже BitMEX в ночь на вторник падал до $8,9 тысячи. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что основная мировая криптовалюта в моменте дешевела на 85%. Низкая цена держалась около двух минут, после чего биткоин резко вырос до $67 тысяч. За это время около тысячи монет продали по аномальной низкой цене.

Вслед за этим снижение началось на других площадках, однако там биткоин не падал ниже $60 тысяч.

Руководство BitMEX объяснило ситуацию крупными заявками на продажу биткоина. Биржа начала расследование инцидента.

Стоимость биткоина 12 марта обновила исторический максимум и превысила $73 тысячи. Спустя три дня криптовалюта скорректировалась вниз на 6%, передает «Радиоточка НСН».

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