Курам на смех. Цены на яйца держат вручную

Компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились не повышать цены на мясо птицы и яйца. Мораторий вводится на два месяца, сообщил гендиректор организации Сергей Лахтюхов. Вместе с тем, речь идет только о социально значимой продукции: например, бройлер-тушки курицы и яйца не премиального сегмента. Обязательства являются добровольными, указал глава союза птицеводов.

Добровольным обязательствам птицеводов предшествовало их участие в совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По официальной информации, на нем обсуждались меры поддержки отрасли, в частности, увеличение лимита по льготным кредитам, стабилизация цен на корма и поэтапное повышение ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца для снижения зависимости отрасли от импорта. На всякий случай напомним, что глава Минсельхоза приходится старшим сыном секретарю Совета безопасности России, бывшему директору ФСБ Николаю Патрушеву.

Таким образом, яйца и куры, как уже писала накануне НСН, повторили судьбу сахара и подсолнечного масла, цены на которые были заморожены на первый квартал 2021 года. По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля мясо кур подорожало на 1,9%, а яйца — на 1,1%. Причем, в шести регионах рост цен на яйца составил от 3 до 10%.

Существует несколько версий относительно того, к чему приведут эти моратории на рост цен по отдельным товарным категориям. Одна предполагает более значительный, компенсационный рост цен на них по истечении договоренностей. Другая, еще более мрачная, говорит о том, что заморозка цен на ряд продуктов первой необходимости приведет к их исчезновению с прилавков и замещению более дорогостоящими аналогами. Причиной такого развития событий эксперты-сторонники этой идеи называют невозможность производителей работать себе в убыток. Они либо уйдут с рынка, либо перепрофилируют производство на выпуск более рентабельной продукции, либо будут придерживать продукцию до появления возможности продать ее по выгодной цене. Любой из этих вариантов чреват дефицитом.

Кстати, об опасности возникновения дефицита предупреждала Счетная палата РФ в случае с заморозкой цен на сахар. В качестве одной из главных предпосылок к такому развитию событий аудиторы указали отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, в то время как участники рынка «кивали» на неурожай. Между тем, по меньшей мере в случае с сахарной свеклой ни о каком неурожае и речи нет: по свидетельству нашего слушателя из Башкирии, сахарные заводы республики, неподалеку от которых он живет, принимали в этом сезоне не больше одного грузовика с хозяйства – настолько хорош урожай. И это лишь подтверждает предположение аудиторов об отказе торговать по фиксированным ценам. И, как следствие, опасность дефицита этих самых продуктов.

