Конфеты не для всех. В России подорожают сладости

О росте цен на конфеты и прочие сладости предупредили российские кондитеры. Объяснение простое: значительный рост цен на сырье, который за последние полгода составил от 25 до 120 процентов. Дорожают мука, масло, яйца, джемы, сахар – все, что идет на изготовление кондитерских изделий. Причем, джемы выросли в цене на 50 процентов, сахар — на 120 процентов. Дело в том, что государственное регулирование цен на сахар затронуло только потребительский сектор, производители же закупают его по рыночной цене. Влияние на рост цен оказал и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, образовав мировой дефицит по некоторым позициям.

Все эти причины привели к росту себестоимости кондитерской продукции в среднем на 10 процентов. Производители уже обратились к розничным сетям с таким предупреждением, но те готовы согласиться максимум на семипроцентный рост.

Ситуацию, в которой оказались российские кондитеры, РБК описывает выражением «между молотом и наковальней». С одной стороны, значительный рост цен на сырье, с другой – низкая покупательная способность населения. К продуктам первой необходимости сладости не относятся, и люди покупают их уже после того, как приобрели базовый набор продуктов. Если кондитерские продукты окажутся «не по карману», покупатели будут вынуждены от них отказаться.



А те, кому сладости не по карману, исчисляются миллионами. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года снизилась до 12,1%. Такие предварительные данные опубликовал Росстат. В абсолютном выражении это 17,8 миллиона человек. При этом по итогам второго квартала минувшего года показатель куда более высокий – 19,9 миллиона. Серьезной ошибкой в расчетах объяснил «успех» в борьбе с бедностью экономист Никита Кричевский в эфире НСН.

«Выплаты в поддержку населения в пандемию Росстат приравнял к постоянным, регулярным доходам людей. И в этой связи сделал вывод, что уровень бедности в стране снизился. Мы же понимаем, что эти выплаты в 2021 году не планируются, и, скорее всего, не будут осуществляться. Поэтому уровень бедности вновь существенно увеличится. И снова значительная часть населения окажется ниже этой черты», - убежден собеседник НСН.

Какие уж тут конфеты. На вареную морковку хватило бы…

