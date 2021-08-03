Кудрин высказался за целевые субсидии малоимущим россиянам

Бывший министр финансов России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен, сообщает РБК.

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По его словам, одобренные правительством РФ меры по регулированию цен на отдельные товары были целесообразны на волне их подорожания, в то время как при длительном применении могут вызвать дисбалансы.

Как считает Кудрин, регулирование цен лучше заменить целевыми субсидиями и другими мерами поддержки для нуждающихся россиян.

Также глава СП заявил, что для перехода России на новую модель экономики нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

По его словам, сейчас страна эксплуатирует старую модель экономики, которая себя уже изжила и новых результатов не даст.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СубсидииАлексей Кудрин
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