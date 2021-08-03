Кудрин высказался за целевые субсидии малоимущим россиянам
Бывший министр финансов России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен, сообщает РБК.
По его словам, одобренные правительством РФ меры по регулированию цен на отдельные товары были целесообразны на волне их подорожания, в то время как при длительном применении могут вызвать дисбалансы.
Как считает Кудрин, регулирование цен лучше заменить целевыми субсидиями и другими мерами поддержки для нуждающихся россиян.
Также глава СП заявил, что для перехода России на новую модель экономики нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции.
По его словам, сейчас страна эксплуатирует старую модель экономики, которая себя уже изжила и новых результатов не даст.
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