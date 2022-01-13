Кудрин: Россия никогда не вернет плановую экономику

Россия никогда не вернется к плановой экономике. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, в нашей стране уже никогда «не будет Госплана».

Он подчеркнул, что власти могут прибегать к регулированию цен, но только при условии возникновения «шока на рынке» и «в точечных масштабах». При этом Кудрин добавил, что этого нельзя делать больше, чем два-три месяца.

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Ранее, по сообщениям RT, глава Счетной палаты заявил, что в России необходимо увеличить расходы на здравоохранение.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов в пресс-центре НСН подчеркнул необходимость изменения экономической модели России.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Счетная ПалатаРоссияЭкономикаАлексей Кудрин
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