Кудрин: Россия никогда не вернет плановую экономику

Россия никогда не вернется к плановой экономике. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, в нашей стране уже никогда «не будет Госплана».

Он подчеркнул, что власти могут прибегать к регулированию цен, но только при условии возникновения «шока на рынке» и «в точечных масштабах». При этом Кудрин добавил, что этого нельзя делать больше, чем два-три месяца.