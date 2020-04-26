Кудрин спрогнозировал будущее экономики РФ после кризиса
Российская экономика восстановится после спада в 7-8% во время кризиса и будет работать нормально. Как пишет ТАСС, такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, самое сложное — это пережить пик кризиса, который является «необычным и более глубоким». Кудрин подчеркнул, что ряд отраслей уже потеряли 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги.
В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин уверен в том, что Россия, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, в настоящий момент является более подготовленной, поскольку у страны есть все необходимые для максимально быстрого восстановления экономики ресурсы.
Ранее НСН писала, что Алексей Кудрин считает, что российские власти в период распространения коронавирусной инфекции должны ввести продовольственные выплаты гражданам или выдавать им продовольственные наборы. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, сейчас нужно думать о будущем и бросить большие силы на преодоление сложившейся ситуации. В конечном счёте, экономика восстановится и вернётся к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти пик пандемии, сказал экс-министр финансов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru