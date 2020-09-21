Кудрин предложил отсрочить повышение налогов за счёт приватизации

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что продажа государственных активов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет, сообщают РИА Новости.

Кудрин отметил, что в 2019 году от приватизации РФ получила 11,5 миллиардов рублей, 7,4 из которых поступили за счет сделки по приватизации от 2010 года.

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Столь высокий прогнозируемый доход от приватизации глава Счетной палаты связывает с большим размером государственного сектора экономики. Кудрин заметил, что это положение вещей «не бьется» с установкой президента на снижение доли государства в экономике.

26 августа, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством республики разобраться в ситуации с приватизацией БСК. Генпрокуратура в этот же день начала проверку отчуждения государственных акций предприятия.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Счетная ПалатаАлексей КудринПриватизация
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