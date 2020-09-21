Кудрин предложил отсрочить повышение налогов за счёт приватизации
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что продажа государственных активов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет, сообщают РИА Новости.
Кудрин отметил, что в 2019 году от приватизации РФ получила 11,5 миллиардов рублей, 7,4 из которых поступили за счет сделки по приватизации от 2010 года.
Столь высокий прогнозируемый доход от приватизации глава Счетной палаты связывает с большим размером государственного сектора экономики. Кудрин заметил, что это положение вещей «не бьется» с установкой президента на снижение доли государства в экономике.
26 августа, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством республики разобраться в ситуации с приватизацией БСК. Генпрокуратура в этот же день начала проверку отчуждения государственных акций предприятия.
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