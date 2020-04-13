Кудрин предупредил о скором кризисе в банковском секторе
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 российский банковский сектор ожидают тяжелые времена.
Он отметил, что этому будут способствовать «плохие» долги российских компаний, которые пострадают из-за падения спроса. По словам главы СП, вероятнее всего, кризис затронет банки в течение трех-шести месяцев.
В этих условиях банкам потребуются дополнительные средства. «ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать», - сказал Кудрин в эфире телеканала РБК.
В то же время председатель СП предположил, что для банков грядущие проблемы вряд ли станут более тяжелыми, чем кризисы 2008 и 2014 годов.
В свою очередь российские банки ранее попросили предоставить им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы оперативно проверять снижение их платежеспособности, сообщает NEWS.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Роспотребнадзор: Очагами половины вспышек коронавируса в регионах стали больницы
- Кудрин предупредил о скором кризисе в банковском секторе
- Youtube восстановил удалённую запись обращения Путина
- «Ситуация критическая»: Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищам радиационных отходов
- В Москве коронавирус выявили у 18 священников и монахов