Кудрин предупредил о скором кризисе в банковском секторе

Он отметил, что этому будут способствовать «плохие» долги российских компаний, которые пострадают из-за падения спроса. По словам главы СП, вероятнее всего, кризис затронет банки в течение трех-шести месяцев.



В этих условиях банкам потребуются дополнительные средства. «ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать», - сказал Кудрин в эфире телеканала РБК.



В то же время председатель СП предположил, что для банков грядущие проблемы вряд ли станут более тяжелыми, чем кризисы 2008 и 2014 годов.



В свою очередь российские банки ранее попросили предоставить им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы оперативно проверять снижение их платежеспособности, сообщает NEWS.ru

