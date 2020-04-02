Кудрин предложил потратить 5% ВВП на помощь малому и среднему бизнесу

«Считаю, что в условиях кризиса потребуется пакет фискального стимулирования от 5% ВВП», - цитирует Кудрина «Свободная пресса».



Меры прямой поддержки, считает глава СП, необходимы как малому и среднему бизнесу, так и системно значимым предприятиям.



Ранее Кудрин сделал прогноз, согласно которому ВВП в России по итогам 2020 года может упасть на 3-5 процентов. Вместе с тем он не исключил, что падение может быть аналогичным 2009 году, когда ВВП снизился сразу на 8 процентов.

