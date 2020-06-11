Кудрин предлагает раздать больше денег в кризис

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государство должно расширить меры поддержки в условиях кризиса, вызванного COVID-19 и падением цен на нефть. Как заявил Кудрин ТАСС, необходимо обеспечить более широкую выдачу денежных средств гражданам в течение нескольких месяцев.

По мнению главы СП, на поддержку бизнеса вполне можно было бы направить к тому, что уже выделено, 2-3 триллиона рублей, причём не только предприятиям, включённым в писок наиболее пострадавших. Так, если у компании отмечается 30% падение доходов, то она автоматически обязана получить помощь вне зависимости от каких-либо списков.

Руководитель Счетной палаты рассчитывает, что адресную поддержку станет оказывать проще после начала работы единого федерального информационного регистра, отмечает «360».

Кроме того, по оценке Кудрина, отечественное здравоохранение в значительной мере недофинансировано даже по существующим нормам, и ему необходима серьезная перестройка. При этом глава СП подчеркнул, что проблема состоит не только в нехватке финансирования, передает РИА ФАН.

Кудрин констатировал , что во многих российских регионах медицина не отвечает современным требованиям. Для исправления ситуации, по словам главы СП, необходимо больше внимания уделять диагностике, телемедицине и первичному звену здравоохранения.

