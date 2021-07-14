Кудрин не увидел смысла в налоговых изменениях в России
В индексации ряда налоговых сборов на данный момент не смысла, так как налоги и так высоки. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя предложения Минфина, связанные с повышением налогов.
По его словам, Минфин заявил о необходимости повышения налоговых сборов на 400 миллиардов рублей, но ряд предложений при этом вызывают вопросы у Счетной палаты.
Кудрин объяснил, что индексация акцизов на табак и алкоголь не дадут, на его взгляд, необходимого эффекта.
Глава Счетной палаты уверен, что к любым изменениям в налоговой системе необходимо подходить осторожно.
Ранее сообщалось, что повышение налогов планируется в металлургической области на добычу полезных ископаемых (прибыль — более 100 миллиардов рублей), в нефтяной отрасли на дополнительный доход (около 90 миллиардов рублей), правительство также скорректирует систему уплаты акцизов (около 100 миллиардов) и сформирует новое налогообложение для состоятельных лиц (более 100 миллиардов рублей).
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