Кудрин не увидел смысла в налоговых изменениях в России

В индексации ряда налоговых сборов на данный момент не смысла, так как налоги и так высоки. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя предложения Минфина, связанные с повышением налогов.

По его словам, Минфин заявил о необходимости повышения налоговых сборов на 400 миллиардов рублей, но ряд предложений при этом вызывают вопросы у Счетной палаты.

Кудрин объяснил, что индексация акцизов на табак и алкоголь не дадут, на его взгляд, необходимого эффекта.

Глава Счетной палаты уверен, что к любым изменениям в налоговой системе необходимо подходить осторожно.

Ранее сообщалось, что повышение налогов планируется в металлургической области на добычу полезных ископаемых (прибыль — более 100 миллиардов рублей), в нефтяной отрасли на дополнительный доход (около 90 миллиардов рублей), правительство также скорректирует систему уплаты акцизов (около 100 миллиардов) и сформирует новое налогообложение для состоятельных лиц (более 100 миллиардов рублей).

