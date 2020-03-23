Кудрин не исключил перенос нацпроектов в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин допустил перенос сроков реализации нацпроектов. По его мнению, траты на инфраструктурные проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) придется отложить.
«Пока да, я думаю, что да», - сказал Кудрин, отвечая на вопрос журналистов о целесообразности
Ранее Счетная палата предложила правительству пересмотреть показатели нацпроектов, после чего проанализировать их исполнение.
Кудрин подчеркнул, что из-за коронавируса кризис развивается не по экономическим законам. Отметим, что сама Счетная Палата из-за пандемии приостановила все проверки до июня, отмечает NEWS.ru
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