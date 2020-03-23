Кудрин не исключил перенос нацпроектов в России

«Пока да, я думаю, что да», - сказал Кудрин, отвечая на вопрос журналистов о целесообразности

Ранее Счетная палата предложила правительству пересмотреть показатели нацпроектов, после чего проанализировать их исполнение.

Кудрин подчеркнул, что из-за коронавируса кризис развивается не по экономическим законам. Отметим, что сама Счетная Палата из-за пандемии приостановила все проверки до июня, отмечает NEWS.ru

