Кудрин высказался о секвестре бюджета

Российские власти не собираются секвестировать (сокращать) федеральный бюджет на этот год из-за ситуации с коронавирусом и обвалом нефтяных цен на мировом рынке. Об этом проинформировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин участников заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам Кудрина, расходы перераспределят в рамках принятого основного финансового документа, учитывая приоритетные направления. В связи с этим, председатель Палаты напомнил, что секвестр — это равномерное урезание всех статей бюджета в связи с недополучением доходов примерно в таком же объёме.