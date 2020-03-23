Кудрин высказался о секвестре бюджета
Российские власти не собираются секвестировать (сокращать) федеральный бюджет на этот год из-за ситуации с коронавирусом и обвалом нефтяных цен на мировом рынке. Об этом проинформировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин участников заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам Кудрина, расходы перераспределят в рамках принятого основного финансового документа, учитывая приоритетные направления. В связи с этим, председатель Палаты напомнил, что секвестр — это равномерное урезание всех статей бюджета в связи с недополучением доходов примерно в таком же объёме.
Как отмечает Газета.ру, ранее председатель правительства Михаил Мишустин дал задание министерству финансов и Минэкономразвития разработать предложения по приоритетам бюджетных расходов с целью предотвращения экономического кризиса в стране.
Глава Минфина Антон Силуанов оценивает недополученные средства бюджета при текущих нефтяных ценах в сумму 3 триллиона рублей за этот год.
По словам Кудрина, учитывая цену отсечения по бюджетному правилу на уровне $42,4 бюджету не хватит 500 миллиардов рублей, остальное просто не поступит в Фонд национального благосостояния.
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