Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие

Пик потребления нефти может быть пройдет в течение десяти ближайших лет. Об этом заявил экс-министр финансов, глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли», — цитирует Кудрина ТАСС.

По мнению руководителя СП, России придется сокращать внешние доходы от нефти, и это станет серьезным вызовом для страны в ближайшие 10-20 лет.

Кудрин отметил, что уже сейчас необходимо инвестировать в развитие альтернативных источников энергии. В решении проблемы падения нефтяных доходов помогут цифровизация экономики, а также развитие науки и инноваций.

