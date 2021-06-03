Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
Пик потребления нефти может быть пройдет в течение десяти ближайших лет. Об этом заявил экс-министр финансов, глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли», — цитирует Кудрина ТАСС.
По мнению руководителя СП, России придется сокращать внешние доходы от нефти, и это станет серьезным вызовом для страны в ближайшие 10-20 лет.
Кудрин отметил, что уже сейчас необходимо инвестировать в развитие альтернативных источников энергии. В решении проблемы падения нефтяных доходов помогут цифровизация экономики, а также развитие науки и инноваций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
- Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
- Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения
- Россия выразила протест Японии из-за нарушения морской границы у Сахалина
- Трое детей погибли при обрушении перекрытий в дачном доме под Воронежем
- Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы по конькам и шорт-треку в 2024 году
- Дания отозвала разрешение на строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»
- Вертолёты привлечены к тушению пожара в Подольске на площади 3 тыс. кв. м. Видео
- Собянин оценил необходимость дополнительных COVID-ограничений в Москве
- Москва привлекла мировые компании к достижению целей устойчивого развития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru