Кудрин: Экономика РФ оказала в центре «идеального шторма»

Экономика Российской Федерации в настоящее время проходит пик кризиса и находимся в центре так называемого «идеального шторма». Такую оценку ситуации в интервью ТАСС дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в дальнейшем должно стать проще и легче.

Кудрин выступает за то, чтобы предоставить дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу. По его оценке, реальный объём принятой уже поддержки экономики составляет 6% валового внутреннего продукта, однако 4% из них — это только чтобы «не просесть» и сохранить текущие расходы бюджетной системы.

Как подчёркивает глава Счётной палаты, уязвимость российской экономки по выпадающим доходам больше, чем в любом другой развитой стране из-за нефтяной зависимости. Для обеспечения мер поддержки предполагается использовать 1 трлн рублей, перечисленный ЦБ за пакет Сбербанка.

Кабинет министров собирается перераспределить внутри бюджета на меры поддержки экономики 450–500 млрд рублей. Еще часть средств возьмут из 1,1 трлн рублей, не потраченных в прошлом году. Министерство финансов удвоит первоначальный запланированный объем заимствований до рекордной в этом году суммы — 5 трлн рублей.

Кудрин также оценил позицию правительства и президента — не трогать Фонд национального благосостояния. По его словам, это попытка растянуть ФНБ на три года, а также сохранить ресурс на случай возможной второй волны пандемии. Однако, по оценке Кудрина, в ФНБ останется ещё достаточно средств, чтобы растянуть их еще на год, даже если будет вторая волна.

При этом, как подчеркнул Алексей Кудрин, Россия на фоне остального мира хорошо справляется с пандемией COVID-19, тем не менее кризис заставил правительство оперативно принимать решения по поддержке населения и бизнеса.

