Кудрин допустил создание нового агентства-оператора бюджетного правила

Отдельное агентство, которое не будет находиться под санкциями Запада, может быть создано в России для администрирования бюджетного правила. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«Может быть, операторами по этому правилу должны быть не Центральный банк или Минфин, а кто-то другой, кто не под санкциями. Это может быть специальное агентство. Плюс сбережение может оказываться не в долларах, а, допустим, в юанях. Можно посмотреть еще другие активы, но они должны быть принципиально внешними, потому что мы себя страхуем от присутствия долларов на рынке», — отметил Кудрин.