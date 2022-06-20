Кудрин допустил создание нового агентства-оператора бюджетного правила

Отдельное агентство, которое не будет находиться под санкциями Запада, может быть создано в России для администрирования бюджетного правила. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«Может быть, операторами по этому правилу должны быть не Центральный банк или Минфин, а кто-то другой, кто не под санкциями. Это может быть специальное агентство. Плюс сбережение может оказываться не в долларах, а, допустим, в юанях. Можно посмотреть еще другие активы, но они должны быть принципиально внешними, потому что мы себя страхуем от присутствия долларов на рынке», — отметил Кудрин.

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По мнению главы СП, в нынешних условиях механизм бюджетного правила может быть изменен, однако следует сохранить основные принципы его работы. Кудрин указал, что в марте из-за временной отмены использования бюджетного правила рубль оказался «переукреплен»: «вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке».

Кроме того, председатель СП допустил, что сбережения нефтегазовых доходов в юанях или других активов будут формировать Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового бюджетного правила.

Ранее Кудрин заявил, что российская экономика остается рыночной с частным сектором, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БюджетСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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