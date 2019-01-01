Кучерена: Не у всех бизнесменов в России есть деньги на цифровизацию

Анастасия Кучерена: «И тут стоит отметить, что цифровая трансформация - это, прежде всего, удовольствие не из дешевых. Любая программа по автоматизации бизнеса должна быть уникальная для каждой компании, а персонализация таких информационных продуктов стоит очень дорого. На общем фоне снижения инвестиций в российскую экономику и российский бизнес, а также при наличии тех проблем, с которыми сейчас сталкиваются предприниматели, многие компании просто не имеют возможностей для инвестирования в автоматизацию своих процессов», - подчеркнула она в эфире НСН.

