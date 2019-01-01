Кучерена: Не у всех бизнесменов в России есть деньги на цифровизацию
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
Вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.
Анастасия Кучерена: «Что касается физических лиц, блокировка счетов таких субъектов банковской системы встречаются не так часто, как блокировки счетов юридических лиц. С такими ситуациями столкнулись в том числе и компании, которые в моменте нуждались в совершении сделок, привязанных к курсам валют либо к курсу других объектов, подверженных котировкам. Блокировка счета такого предпринимателя даже на несколько дней может нанести огромный урон. А с банка за такую блокировку ничего взыскать невозможно», - отметила управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена, общаясь с НСН.
Эксперты заявили о неготовности бизнеса к цифровой трансформации
Эксперты заявили о неготовности бизнеса к цифровой трансформации. Российский бизнес пока не готов к цифровой трансформации — только у 4% есть такая стратегия на вооружении, показал опрос консалтинговой руководителей и топ-менеджеров 100 российских компаний. Компании ссылаются на недостаток знаний о технологиях; более того, 26% опрошенных вообще не понимают, как инновации могут способствовать развитию бизнеса.
Анастасия Кучерена: «И тут стоит отметить, что цифровая трансформация - это, прежде всего, удовольствие не из дешевых. Любая программа по автоматизации бизнеса должна быть уникальная для каждой компании, а персонализация таких информационных продуктов стоит очень дорого. На общем фоне снижения инвестиций в российскую экономику и российский бизнес, а также при наличии тех проблем, с которыми сейчас сталкиваются предприниматели, многие компании просто не имеют возможностей для инвестирования в автоматизацию своих процессов», - подчеркнула она в эфире НСН.
Россия приняла Конвенцию о признании судебных решений по гражданским и торговым делам
Россия приняла Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщается на сайте Гаагской конференции по международному частному праву. Теперь решения зарубежных судов будут иметь силу на территории России.
Анастасия Кучерена: «Тут стоит отметить, что, например, в судебных разбирательствах между государствам и бизнесом в европейских странах суд чаще становится на сторону предпринимателей. С принятием этой конвенции мы получим ряд прецедентов, которые положительно скажутся на взаимоотношениях бизнеса и государства. Теперь остается только изучить судебную практику и начать применять ее как можно скорее», - заявила НСН Анастасия Кучерена.
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