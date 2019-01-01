Кучерена напомнила об уголовной статье за фиктивное банкротство
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
Совфед наведет порядок в деятельности коллекторов
Профильный комитет Совфеда по финансовым рынкам обратился в Федеральную службу судебных приставов с просьбой проверить факты о нарушениях кредиторами коллекторского закона. В обращении сообщается о случаях злоупотреблений со стороны банков нормами коллекторской деятельности.
Анастасия Кучерена: «Конечно, в нашей стране существует огромная проблема реального взыскания по судебным решениям. Но, при этом, те меры, которые используют коллекторы, остаются не только очень жестокими, но и незаконными. Я надеюсь, что с помощью контролирующих органов удастся решить эту острую проблему», - заявила НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена.
В России начал исчезать средний класс
В России начал исчезать средний класс. Доля граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц в период с 2014 по 2017 год упала с 37 до 30 процентов. Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года.
Анастасия Кучерена: «Удивительно, что на этот факт обратили внимание. Основное направление нашей компании – консультирование бизнеса. И, конечно, меня не могут не удивлять такие новости. Общая тенденция снижения уровня жизни, заработка и объемов, на которых работает производство, неуклонно снижаются уже много лет. И не все представляют, насколько это связано с ужесточением контроля бизнеса, который наблюдается сегодня. Предприниматели чувствуют острую необходимость сокращать у себя в компаниях объем заработных плат или даже число сотрудников. Естественно, от этого страдают люди. В общем, эта новость для нас – совсем не новость», - констатировала она в эфире НСН.
За последние семь лет в России резко выросло число банкротств.
За последние семь лет в России резко выросло число банкротств. По данным Федеральной налоговой службы с 2012 по 2018 год число российских компаний, проходящих процедуру банкротства, выросло на 41,5 процента.
Анастасия Кучерена: «При этом, стоит отметить, что в Уголовном кодексе есть такая статья, как преднамеренное банкротство. Часто недобросовестные предприниматели намеренно прибегают к банкротным процедурам, чтобы избежать ответственности перед банками и другими процедурами. Если впоследствии кредиторы докажут, что банкротство было контролируемым, может грозить ответственность в соответствии со статьей «мошенничество»», - предупредила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
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