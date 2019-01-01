Кучерена напомнила об уголовной статье за фиктивное банкротство

Анастасия Кучерена: «Удивительно, что на этот факт обратили внимание. Основное направление нашей компании – консультирование бизнеса. И, конечно, меня не могут не удивлять такие новости. Общая тенденция снижения уровня жизни, заработка и объемов, на которых работает производство, неуклонно снижаются уже много лет. И не все представляют, насколько это связано с ужесточением контроля бизнеса, который наблюдается сегодня. Предприниматели чувствуют острую необходимость сокращать у себя в компаниях объем заработных плат или даже число сотрудников. Естественно, от этого страдают люди. В общем, эта новость для нас – совсем не новость», - констатировала она в эфире НСН.

