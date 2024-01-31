Кубань обогнала Москву по недоступности жилья для местных жителей

Стоимость аренды жилья в Москве за 2023 год выросла на 40%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Дом.РФ». По информации аналитиков, по итогам прошлого года средняя арендная ставка в столице составила 91 тысячу рублей. Причиной резкого подорожания названо уменьшение предложения. Количество лотов на рынке снизилось на 70%.

Всего в начале января в России сдавалось 44 тысячи лотов. Это почти в два раза ниже уровня нескольких предыдущих лет, передает «Радиоточка НСН».

