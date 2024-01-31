Кубань обогнала Москву по недоступности жилья для местных жителей
Краснодарский край обогнал Москву по недоступности новостроек для местных жителей, пишет РБК со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro.
Сообщается, что для покупки «квадрата» на первичном рынке жилья в Кубани потребуется 7,2 средних зарплат по региону. В Москве потребуется в в среднем четыре зарплаты.
Стоимость аренды жилья в Москве за 2023 год выросла на 40%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Дом.РФ». По информации аналитиков, по итогам прошлого года средняя арендная ставка в столице составила 91 тысячу рублей. Причиной резкого подорожания названо уменьшение предложения. Количество лотов на рынке снизилось на 70%.
Всего в начале января в России сдавалось 44 тысячи лотов. Это почти в два раза ниже уровня нескольких предыдущих лет, передает «Радиоточка НСН».
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