«Их проблемы»: Россияне не заметят ухода Honda

Автоэксперт в эфире НСН заявил, что Honda давно не интересен российский рынок, а у её автомобилей в России не так уж много поклонников.

Российская «дочка» японского автоконцерна Honda в течение 2022 года намерена прекратить поставки новых автомобилей российским официальным дилерам. Компания обещает продолжить заниматься послепродажным обслуживанием машин и уверяет, что не уйдет с российского рынка полностью: в России продолжатся продажи мотоциклетной и силовой техники.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что заявление автопроизводителя не стало ни для кого неожиданностью.

«Дорогая игрушка». Электромобилю от «КамАЗа» предрекли неудачу в России

«Концерна Honda в России и так давно уже нет. Эта компания никогда не считала российский рынок важным для себя. Они сосредоточены на трех рынках: собственном, американском и китайском. Еще в 2015 году они закрыли официальное представительство и прекратили продажу многих моделей, оставив всего две. Дилеров Honda всего пять на всю Россию. Число поклонников этой марки в стране достаточно невелико. Продажи даже в лучшие времена не достигали и 0,5% от общего объема рынка», - отметил он.

Моржаретто добавил, что изменение стратегии компании не отразится на россиянах.

«Уход Honda из России - это печально, но это их проблемы. Наверняка, желающим можно будет самостоятельно ввезти в страну машину из-за границы, купить бывшую в употреблении, к тому же с запчастями проблем нет. Насколько я знаю, больше никто из зарубежных автопроизводителей с российского рынка уходить не собирается», - заключил он.

Ранее компания Honda объявила об уходе из гонок «Формула 1» в конце 2021 года. Японские мотористы, поставляющие двигатели для болидов команд Red Bull Racing и Alpha Tauri, заявили, что это связано с желанием «перераспределить инженерные ресурсы».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:БизнесАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры