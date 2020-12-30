«Их проблемы»: Россияне не заметят ухода Honda
Автоэксперт в эфире НСН заявил, что Honda давно не интересен российский рынок, а у её автомобилей в России не так уж много поклонников.
Российская «дочка» японского автоконцерна Honda в течение 2022 года намерена прекратить поставки новых автомобилей российским официальным дилерам. Компания обещает продолжить заниматься послепродажным обслуживанием машин и уверяет, что не уйдет с российского рынка полностью: в России продолжатся продажи мотоциклетной и силовой техники.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что заявление автопроизводителя не стало ни для кого неожиданностью.
«Концерна Honda в России и так давно уже нет. Эта компания никогда не считала российский рынок важным для себя. Они сосредоточены на трех рынках: собственном, американском и китайском. Еще в 2015 году они закрыли официальное представительство и прекратили продажу многих моделей, оставив всего две. Дилеров Honda всего пять на всю Россию. Число поклонников этой марки в стране достаточно невелико. Продажи даже в лучшие времена не достигали и 0,5% от общего объема рынка», - отметил он.
Моржаретто добавил, что изменение стратегии компании не отразится на россиянах.
«Уход Honda из России - это печально, но это их проблемы. Наверняка, желающим можно будет самостоятельно ввезти в страну машину из-за границы, купить бывшую в употреблении, к тому же с запчастями проблем нет. Насколько я знаю, больше никто из зарубежных автопроизводителей с российского рынка уходить не собирается», - заключил он.
Ранее компания Honda объявила об уходе из гонок «Формула 1» в конце 2021 года. Японские мотористы, поставляющие двигатели для болидов команд Red Bull Racing и Alpha Tauri, заявили, что это связано с желанием «перераспределить инженерные ресурсы».
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