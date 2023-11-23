Директор «Москвича» рассказал, как Renault создавала трудности для перезапуска
Французская компания Renault - бывший собственник производственной площадки предприятия «Москви» - не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также целенаправленно избавлялась от всех поставщиков компонентов, рассказал директор по производству «Москвича» Олег Масляков, передает РИА Новости.
По его словам, отечественной компании пришлось фактически заново с нуля запускать сборку с последующим этапом производства автомобилей.
По его словам, автомобильный завод «Москвич» планирует в 2024 году выпустить около 50 тысяч машин. В августе в компании говорили о планах выпустить в предстоящем году 44 тысячи автомобилей. План увеличили на 13,6%.
Столичный автозавод «Москвич» возобновил работу ровно года назад, тогда на предприятии запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3». На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
В мае французский автоконцерн Renault передал предприятие правительству Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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