Директор «Москвича» рассказал, как Renault создавала трудности для перезапуска

Французская компания Renault - бывший собственник производственной площадки предприятия «Москви» - не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также целенаправленно избавлялась от всех поставщиков компонентов, рассказал директор по производству «Москвича» Олег Масляков, передает РИА Новости.

По его словам, отечественной компании пришлось фактически заново с нуля запускать сборку с последующим этапом производства автомобилей.

«Славится надежностью!»: «Москвич 6» назвали неравноценным Toyota Camry

По его словам, автомобильный завод «Москвич» планирует в 2024 году выпустить около 50 тысяч машин. В августе в компании говорили о планах выпустить в предстоящем году 44 тысячи автомобилей. План увеличили на 13,6%.

Столичный автозавод «Москвич» возобновил работу ровно года назад, тогда на предприятии запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3». На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

В мае французский автоконцерн Renault передал предприятие правительству Москвы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаводАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры