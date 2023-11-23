Директор «Москвича» рассказал, как Renault создавала трудности для перезапуска

Французская компания Renault - бывший собственник производственной площадки предприятия «Москви» - не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также целенаправленно избавлялась от всех поставщиков компонентов, рассказал директор по производству «Москвича» Олег Масляков, передает РИА Новости.

По его словам, отечественной компании пришлось фактически заново с нуля запускать сборку с последующим этапом производства автомобилей.