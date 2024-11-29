Крупный производитель майонеза предупредил о повышении цен с 15 декабря

По данным аналитиков, такое решение вызовет «волну» повышения цен и от других производителей, ожидается, что массовое подорожание майонеза случится уже в начале января.

Традиционный салат «Оливье» к Новому году подорожает на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам эксперта, сильнее всего из составляющих праздничного салата подорожал картофель. По данным Росстата цены на картофель за год выросли на 64,14%. Цена на репчатый лук выросли на 25,47%, морковь подорожала на 7,6%. Еще один из ингредиентов «Оливье», вареная колбаса, за год прибавила в цене 5%. Майонез подорожал на 3,9%. В свою очередь яйца подешевели на 17,5%, передает «Радиоточка НСН».

