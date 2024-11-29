Крупный производитель майонеза предупредил о повышении цен с 15 декабря
Крупный производитель майонеза предупредил о повышении цен с 15 декабря, компания «Эссен Продакшн АГ» уже направила официальные сообщения торговым сетям.
Так, цены вырастут на 21 позицию, включая майонез «Махеевъ» и «Добрая хозяйка». Отмечается, что рост цен составит от 3 до 10%, пишет «Коммерсант». В отрасли объясняют подорожание ростом цен на ингредиенты, например, на подсолнечное масло.
По данным аналитиков, такое решение вызовет «волну» повышения цен и от других производителей, ожидается, что массовое подорожание майонеза случится уже в начале января.
Традиционный салат «Оливье» к Новому году подорожает на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По словам эксперта, сильнее всего из составляющих праздничного салата подорожал картофель. По данным Росстата цены на картофель за год выросли на 64,14%. Цена на репчатый лук выросли на 25,47%, морковь подорожала на 7,6%. Еще один из ингредиентов «Оливье», вареная колбаса, за год прибавила в цене 5%. Майонез подорожал на 3,9%. В свою очередь яйца подешевели на 17,5%, передает «Радиоточка НСН».
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