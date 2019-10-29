Крупные торговые сети рискуют остаться без алкоголя

Крупнейшим торговым сетям, в числе которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), начали массово отказывать в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Как утверждают специалисты, из-за этого ритейлеры могут потерять до 15% процентов выручки, пишет Ura.ru.

Как пишет «Коммерсант», в числе причин регулятор называет неоплаченные штрафы, однако торговые сети утверждают, что сроки их оплаты пока не истекли. «Только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, а в регионах ситуация еще хуже», — рассказывает источник издания.