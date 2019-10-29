Крупные торговые сети рискуют остаться без алкоголя
Крупнейшим торговым сетям, в числе которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), начали массово отказывать в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Как утверждают специалисты, из-за этого ритейлеры могут потерять до 15% процентов выручки, пишет Ura.ru.
Как пишет «Коммерсант», в числе причин регулятор называет неоплаченные штрафы, однако торговые сети утверждают, что сроки их оплаты пока не истекли. «Только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, а в регионах ситуация еще хуже», — рассказывает источник издания.
Несмотря на оплату штрафов, процесс выдачи лицензии может занимать до полугода, в течение которых магазины недополучают выручку.
В свою очередь в Минпромторге не отрицают наличие проблемы, называя в качестве причины несвоевременное отслеживание и уплату штрафов ритейлерами. При этом, уточняют в министерстве, в настоящее время ведется работа над проектом, который предполагает отказ в выдаче лицензии только при наличии просроченной задолженности, а не штрафа в целом.
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