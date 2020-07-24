Крупные торговые сети Москвы не фиксируют проблем с поставками товаров из Азербайджана и Армении

Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций METRO Cash & Carry Анна Щепилова также заявила, что поставки из этих стран стабильны.

«Нет, никаких проблем ни в поставках, ни в продажах. У нас сохраняются стабильные продажи и поставки продуктов из Армении и Азербайджана. Соответственно, они представлены на полках. Поэтому пока у нас все стабильно», – пояснила Щепилова.

Информацию о стабильных поставках подтверждает и руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов "Глобус" Виктория Кутузова.

"В ассортименте гипермаркетов "Глобус" порядка 45 тысяч артикулов со всего мира. Рыба с Фарерских островов, яблоки из Сербии, лимоны из Узбекистана, сухофрукты из Армении и так далее. На данный момент проблем с поставками продукции из Азербайджана или Армении не наблюдается", - сказал Кутузова агентству.

Представители торговых сетей также отметили, что конфликт двух стран никак не отразился на их работе.

