Крупные торговые сети Москвы не фиксируют проблем с поставками товаров из Азербайджана и Армении
Столичные торговые сети не фиксируют проблем с поставками товаров из Азербайджана и Армении. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили представители компаний «Азбука вкуса», METRO Cash & Carry и сети гипермаркетов «Глобус».
«Нет проблем ни с поставками, нет проблем на полках. У нас есть заключенные контракты, по которым мы работаем», – сказал директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука вкуса» Андрей Чурсин.
Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций METRO Cash & Carry Анна Щепилова также заявила, что поставки из этих стран стабильны.
«Нет, никаких проблем ни в поставках, ни в продажах. У нас сохраняются стабильные продажи и поставки продуктов из Армении и Азербайджана. Соответственно, они представлены на полках. Поэтому пока у нас все стабильно», – пояснила Щепилова.
Информацию о стабильных поставках подтверждает и руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов "Глобус" Виктория Кутузова.
"В ассортименте гипермаркетов "Глобус" порядка 45 тысяч артикулов со всего мира. Рыба с Фарерских островов, яблоки из Сербии, лимоны из Узбекистана, сухофрукты из Армении и так далее. На данный момент проблем с поставками продукции из Азербайджана или Армении не наблюдается", - сказал Кутузова агентству.
Представители торговых сетей также отметили, что конфликт двух стран никак не отразился на их работе.
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