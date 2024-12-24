Крупные российские банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ
После решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% несколько крупных банков из топ-10 пересмотрели ставки по депозитам, снизив их. Изменения коснулись Альфа-Банка, Газпромбанка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК.
С 21 декабря Альфа-Банк понизил ставки по вкладам на 3-5 процентных пунктов. Газпромбанк с 24 декабря снизил ставки по вкладам на короткий срок, таких как «Новые деньги» и «В плюсе», в среднем на 1 процентный пункт. МКБ также с 24 декабря внес изменения в ставки по ряду депозитов.
Ставки по депозиту «МКБ. Перспектива» снизились в зависимости от срока: на три месяца — до 23%, на полгода — до 24%, а на три года — до 23%. Для получения максимальной ставки 24% годовых нужно выполнить условия банка, включая покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц.
Помимо этого, по вкладу «МКБ. Преимущество» ставки на срок три месяца снизились до 22%, а на полгода — до 23,5%. По сезонному вкладу «МКБ. Новогодний» ставки были снижены на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от срока. Также уменьшились ставки по пенсионному депозиту «МКБ. Гранд» на 1 процентный пункт в зависимости от срока вклада, передает «Радиоточка НСН».
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