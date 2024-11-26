Крупное месторождение газа открыли в Иркутской области
Илгинское газоконденсатное месторождение открыли в Иркутской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.
Открытое месторождение классифицируется как крупное — его запасы составляют 4,4 млн тонн конденсата и 135,4 млрд кубометров газа.
Новое месторождение открыли в пределах Знаменского участка, недрами которого пользуется «Сибгаз». Открытие произошло за счет собственных средств компании.
Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Россия за 2024 год нарастила добычу газа и его экспорт в страны Европы, в 2023 году ситуация была намного хуже из-за подрывов «Северных потоков» и геополитических решений европейцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru