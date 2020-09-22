Крупнейший российский онлайн-магазин открылся на территории Украины

География работы сервиса насчитывает уже восемь стран, включая Словению, Словакию и Польшу. Кроме онлайн-магазина, ритейлер запустил мобильное приложение для устройств на платформе iOS и анонсировал запуск приложения для Android.

Как отмечается в официальном сообщении ритейлера, поводом для расширения границ стал "высокий потенциал" жителей Украины, которые всё чаще выбирают для покупок онлайн-площадки. Всего в стране откроется 800 пунктов выдачи заказов.

Это событие стало первым выходом российской онлайн-площадки на украинский рынок с 2014 года. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук является одной из самых богатых женщин России по версии журнала Forbes, ее состояние оценивают в 1 млрд долларов.



