Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина
На полках российский магазинов сокращается число импортных вин стоимостью до 500 рублей, передает РБК со ссылкой на президента Х5 Group Екатерину Лобачеву.
По ее словам, с августа 2023 года, когда правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%, в нише до 500 рублей стало больше отечественных вин.
На 5-7% в среднем за последний год выросла стоимость российского вина, на 10-20% - импортного, отметила Лобачева.
Ранее стало известно, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, напоминает RT.
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