Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина

По ее словам, с августа 2023 года, когда правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%, в нише до 500 рублей стало больше отечественных вин.

На 5-7% в среднем за последний год выросла стоимость российского вина, на 10-20% - импортного, отметила Лобачева.

Ранее стало известно, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, напоминает RT.

