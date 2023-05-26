Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило кредитный рейтинг США
26 мая 202314:20
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США из-за ситуации с госдолгом, сообщает РИА Новости.
Суверенный кредитный рейтинг США понижен с AAA до АА+, он помещен в список на пересмотр с возможностью понижения.
В агентстве отметили, что обострившиеся противоречия между республиканцами и демократами усложняют решение с потолком госдолга.
«Частое нарушение потолка госдолга подрывает базу доверия доллару», - заявили представители ССХI.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что партии достигли прогресса на переговорах о повышении потолка госдолга США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru