Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило кредитный рейтинг США

Суверенный кредитный рейтинг США понижен с AAA до АА+, он помещен в список на пересмотр с возможностью понижения.

В агентстве отметили, что обострившиеся противоречия между республиканцами и демократами усложняют решение с потолком госдолга.

«Частое нарушение потолка госдолга подрывает базу доверия доллару», - заявили представители ССХI.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что партии достигли прогресса на переговорах о повышении потолка госдолга США.