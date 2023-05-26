Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило кредитный рейтинг США

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США из-за ситуации с госдолгом, сообщает РИА Новости.

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Суверенный кредитный рейтинг США понижен с AAA до АА+, он помещен в список на пересмотр с возможностью понижения.

В агентстве отметили, что обострившиеся противоречия между республиканцами и демократами усложняют решение с потолком госдолга.

«Частое нарушение потолка госдолга подрывает базу доверия доллару», - заявили представители ССХI.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что партии достигли прогресса на переговорах о повышении потолка госдолга США.

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ФОТО: РИА Новости
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