Криминал мешает? Назван главный вопрос россиян к «Газпрому»

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН озвучил главный, по его мнению, вопрос, который могли бы задать Миллеру россияне.

«Россияне очень разные. Есть те, которые сталкивались с газификацией напрямую, вплотную занимались этим. Так вот их вопрос будет очень нелицеприятным: что происходит с долей внутреннего рынка газа в последние десятилетия? Рынок состоит из двух частей: это рядовые потребители газа и "газпромовские" потребители, то есть компрессорные станции, которые перекачивают газ. Так вот 20 лет назад доля "Газпрома" на внутреннем рынке рядовых потребителей составляла более 95%. Сейчас эта доля занимает 35%. То есть «Газпром» даже не самый крупный поставщик на внутреннем рынке», - рассказал эксперт.

По словам Танкаева, существует схема, при которой одна из структур «Газпрома» фактически становится посредником между компанией и населением, препятствуя доведению газа до конечного потребителя.

«"Газпром" является монополистом на внешнем рынке российского газа, это чрезвычайно выгодно. Газ продается большими партиями, никаких распределительных сетей строить не надо, кроме магистральных трубопроводов. На внутреннем рынке всё не так. Норма прибыли намного меньше, цены регулируются государством, распределительных сетей во многих деревнях и селах нет. Провести газ в дом в деревне стоит минимум 200 тысяч рублей. Этот разрыв между "Газпромом" и конкретным потребителем занимает "Межрегионгаз" (холдинг, управляющий региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями «Газпрома» - прим. НСН). Это предельно коррумпированная организация, уголовных дел вокруг нее очень много. Ни для кого это не секрет, но изменить эту систему государство не в состоянии. В итоге Путин в виде эксперимента обязал доводить газ до конечного потребителя в четырех регионах страны. Конечно, организованный криминал будет мешать. "Межрегионгаз" никак не подчиняется главе "Газпрома". Это главная претензия, которую может высказать любой россиянин», - добавил собеседник НСН.

Миллер, между тем, сообщил Путину, что к концу 2025 года сетевая газификация полностью завершится в 35 регионах – будет достигнут показатель в 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране. Он должен вырасти до 100% к 2030 году.

