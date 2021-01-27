Кричевский рассказал, когда США не смогут противостоять Китаю

«Небольшая ремарка. Россия нужна Америке динамично развивающейся страной, свободной от клептократии, коррупции или беззакония. Прорабатывая дискуссию по проблемным вопросам, США думают не о нас, а о себе. Цель Штатов – не допустить политического, экономического, инфраструктурного поглощения России Китаем, попрошу не путать с захватом территории. Если этот риск реализуется, противостоять Китаю станет практически невозможно», – сказал он.

Также Кричевский в беседе с НСН отметил, что установленные правительством цены на продукты не покрывают сверхприбыль производителей, поэтому Счетная палата и предупредила об угрозе дефицита товаров.

