Кричевский рассказал, когда США не смогут противостоять Китаю

Экономист в эфире НСН объяснил, зачем Байден изъявил желание вступить в диалог с Россией.

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.

Экономист Никита Кричевский пояснил НСН истинные мотивы США в дискуссии с Россией.

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«Небольшая ремарка. Россия нужна Америке динамично развивающейся страной, свободной от клептократии, коррупции или беззакония. Прорабатывая дискуссию по проблемным вопросам, США думают не о нас, а о себе. Цель Штатов – не допустить политического, экономического, инфраструктурного поглощения России Китаем, попрошу не путать с захватом территории. Если этот риск реализуется, противостоять Китаю станет практически невозможно», – сказал он.

Также Кричевский в беседе с НСН отметил, что установленные правительством цены на продукты не покрывают сверхприбыль производителей, поэтому Счетная палата и предупредила об угрозе дефицита товаров.

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ФОТО: www.krichevsky.ru/
ТЕГИ:РоссияКитайСШАНикита Кричевский
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