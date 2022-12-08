Кремль: Работа по созданию «тройственного газового союза» продолжается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе Узбекистана от идеи Москвы по созданию «тройственного газового союза».

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Ранее Reuters со ссылкой на вице-премьера, министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова сообщило, что республика отвергла российскую инициативу. По словам министра, Ташкент вел обсуждения «технического контракта» и не намерен соглашаться «на политические условия в обмен на газ».

Представитель Кремля подчеркнул, что работа по созданию газового союза России, Казахстана и Узбекистана продолжается. Как отметил Песков, речи об обмене топлива на «политические условия» не идет, Москва предлагает партнерам координацию в энергосфере. По словам пресс-секретаря, идея создания газового союза означает согласованность действий по транспортной логистике и удовлетворение внутренних потребностей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазДмитрий Песков
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