Кремль признал проблему вынужденной экономии россиян на еде

Правительство России не прекращает работу по рыночному регулированию цен на некоторые продукты питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что граждане РФ вынуждены экономить на фруктах, овощах и мясе.

Представитель Кремля признал падение доходов россиян за прошлый год и напомнил, что Владимир Путин говорил о том же в послании Федеральному собранию. Причём такое падение произошло практически во всех странах на фоне пандемии коронавируса. Песков заверил, что власти пытаются исправить ситуацию, передаёт Ura.ru.

Ранее исследовательский центр «Тинькофф Data» констатировал, что россияне вынужденно экономят на фруктах, овощях и мясе не только из-за падения доходов, но и из-за отставания индексации прожиточного минимума от продуктовой инфляции.

Так, согласно исследованию, «Тинькофф Data», в феврале 2021 года реализация яблок в розницу упала на 60%. На 40% сократились траты населения на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия. Мясо же стали покупать на 13% — 25% реже.

