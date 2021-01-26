Кремль подтвердил выступление Путина на форуме в Давосе 27 января
Президент России Владимир Путин выступит на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" 27 января в 14.00 мск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, выступление президента обещает быть «достаточно объемным и очень интересным». При этом Песков не стал анонсировать темы, которые затронет Путин.
Выступление российского лидера пройдет в онлайн-формате.
«Сам Давос обеспечивает этот телемост. По мере того, как мы будем сигнал получать и обрабатывать, может быть, с небольшой задержкой, мы это будем давать, практически впрямую», - добавил представитель Кремля.
Примечательно, что Путин не выступал на форуме в Давосе с 2009 года. При этом ни один форум не проходил без участия российской стороны — обычно это вице-премьер с делегацией.
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