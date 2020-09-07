Кремль не видит рисков для «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят рисков остановки Германией строительства "Северного потока-2".
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что действия Москвы не заставят изменить позицию Берлина по «Северному потоку-2». При этом глава МИД Германии отметил, что сводить дискуссию исключительно к газопроводу не стоит. Ранее ряд немецких политиков призвали приостановить, а то и вовсе завершить совместный газовый проект с Россией из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что нельзя смешивать вопрос «Северного потока-2» и ситуацию вокруг российского оппозиционера.
По словам Пескова, на каждое новое заявление о приостановке «Северного потока-2» появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли возможное отравление Навального поводом для Германии отказаться от «Северного потока-2».
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