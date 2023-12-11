Краткосрочные вклады стали самыми популярными среди россиян

На такой срок депозиты открывают 39,6% респондентов. На срок до полугода деньги размещают 28,3% опрошенных, на год — 11,3%.

Наибольшее число респондентов открывают депозит на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. У 16,9% сумма вклада составляет от 300 тысяч до миллиона рублей, у 9,4% - более миллиона.

Директор по развитию розничного кредитования банка Анна Волкова объяснила, что люди ждут повышения ключевой ставки и неохотно фиксируют текущие условия по депозитам, пишет «Газета.Ru».

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 15 декабря. Большинство аналитиков прогнозируют ее повышение до 16-17%, передает «Радиоточка НСН».

