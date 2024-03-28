Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички»

Краснодар и Сочи вошли в топ городов России по подорожанию вторичного жилья с начала 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Так, в Краснодаре цена квадратного метра выросла на 6,1%, в Сочи - на 8%. Больше всего в России за первый квартал подорожала вторичка в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%) и в Симферополе (+8,1%).

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 12,6 миллиона рублей

На рынке вторичного жилье в России фиксируется снижение спроса и стагнация цен, пишет газета «Коммерсант». На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.

Отмечается, что в марте на 18 крупнейших региональных рынках средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 142,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 0,5%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РегионыЦеныКвартиры

Горячие новости

Все новости

партнеры