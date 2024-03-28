Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички»
Краснодар и Сочи вошли в топ городов России по подорожанию вторичного жилья с начала 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.
Так, в Краснодаре цена квадратного метра выросла на 6,1%, в Сочи - на 8%. Больше всего в России за первый квартал подорожала вторичка в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%) и в Симферополе (+8,1%).
На рынке вторичного жилье в России фиксируется снижение спроса и стагнация цен, пишет газета «Коммерсант». На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.
Отмечается, что в марте на 18 крупнейших региональных рынках средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 142,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 0,5%, передает «Радиоточка НСН».
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