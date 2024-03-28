Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички»

Краснодар и Сочи вошли в топ городов России по подорожанию вторичного жилья с начала 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Так, в Краснодаре цена квадратного метра выросла на 6,1%, в Сочи - на 8%. Больше всего в России за первый квартал подорожала вторичка в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%) и в Симферополе (+8,1%).