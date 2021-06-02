Козак объяснил, как деньги украинских олигархов помогают Донбассу

Приближенные к властям Украины олигархи оплачивают производимую в России продукцию, и за счет этих доходов Москва в том числе оказывает гуманитарную поддержку Донбассу. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги», — отметил Козак.

По его словам, предприниматели покупают российские товары за деньги, выделяемые действующей украинской властью из бюджета страны. Среди граждан, имеющих отношение к таким закупкам, Козак назвал экс-президента Украины Петра Порошенко, олигархов Виктора Пинчука, Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Игоря Коломойского.

По словам замглавы администрации российского президента, за счет доходов от продажи продукции представителям украинского бизнеса Россия укрепляет экономику, решает социальные вопросы, содержит себя, помогает Донбассу и открыто в этом признается.

Кроме того, Козак сообщил, что несмотря на санкции Киева против Москвы объем товарооборота между странами составляет около 11 млрд долларов. Так, в 2020 году из России было куплено товаров и услуг на сумму в 6,7 млрд, из Украины — на 4 млрд долларов.

