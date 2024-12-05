Котяков: Кадровый дефицит в РФ будет решаться за счет внутренних ресурсов

По его словам, поставлена задача максимально задействовать внутренние ресурсы страны.

Министр пояснил, что речь идет о быстром трудоустройстве выпускников и переобучении граждан с целью их дальнейшей занятости на современных производствах.

Ранее Минтруд оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

