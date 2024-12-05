Котяков: Кадровый дефицит в РФ будет решаться за счет внутренних ресурсов
5 декабря 202418:38
Вопрос нехватки рабочей силы в России будет решаться за счет внутренних резервов, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщает телеканал «Россия».
По его словам, поставлена задача максимально задействовать внутренние ресурсы страны.
Министр пояснил, что речь идет о быстром трудоустройстве выпускников и переобучении граждан с целью их дальнейшей занятости на современных производствах.
Ранее Минтруд оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru