Котяков: Кадровый дефицит в РФ будет решаться за счет внутренних ресурсов

Вопрос нехватки рабочей силы в России будет решаться за счет внутренних резервов, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщает телеканал «Россия».

Набиуллина: Проблема дефицита кадров в РФ усугубилась

По его словам, поставлена задача максимально задействовать внутренние ресурсы страны.

Министр пояснил, что речь идет о быстром трудоустройстве выпускников и переобучении граждан с целью их дальнейшей занятости на современных производствах.

Ранее Минтруд оценил дефицит кадров в России в 2,4 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРаботаДефицитМинтруда

Горячие новости

Все новости

партнеры