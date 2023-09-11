Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
Перешедшая под управление ВТБ Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — одна из наименее эффективных из государственных компаний. Об этом заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.
«Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», — отметил банкир в интервью РБК.
По словам Костина, почти все контракты ОСК с заказчиками убыточные, судостроительная отрасль «на подсосе государства». Как отметил новый глава совета директоров корпорации, у ОСК нет единой достоверной финансовой отчетности, следует рассматривать отдельно эффективность каждого предприятия и судна в производстве. ВТБ дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности корпорации.
В августе президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ госпакет акций ОСК, напоминает RT. Позже замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что специалисты банка начали аудит корпорации, отмечает телеканал «360».
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