Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК

Перешедшая под управление ВТБ Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — одна из наименее эффективных из государственных компаний. Об этом заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

Глава ВТБ Костин избран председателем совета директоров ОСК

«Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», — отметил банкир в интервью РБК.

По словам Костина, почти все контракты ОСК с заказчиками убыточные, судостроительная отрасль «на подсосе государства». Как отметил новый глава совета директоров корпорации, у ОСК нет единой достоверной финансовой отчетности, следует рассматривать отдельно эффективность каждого предприятия и судна в производстве. ВТБ дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности корпорации.

В августе президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ госпакет акций ОСК, напоминает RT. Позже замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что специалисты банка начали аудит корпорации, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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