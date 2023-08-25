Глава ВТБ Костин избран председателем совета директоров ОСК
Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что Совет директоров ОСК единогласно поддержал его кандидатуру.
Также на заседании был назначен генеральный директор компании, им стал бывший первый заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, бан получит их в доверительное управление на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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