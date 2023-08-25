Глава ВТБ Костин избран председателем совета директоров ОСК

В сообщении говорится, что Совет директоров ОСК единогласно поддержал его кандидатуру.

Также на заседании был назначен генеральный директор компании, им стал бывший первый заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, бан получит их в доверительное управление на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

