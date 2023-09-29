Костин: При введении «мембраны» могут появиться два курса рубля
Два курса рубля может появиться при введении «мембраны» между внутренним и внешним валютными рынками, считает глава ВТБ Андрей Костин. Слова банкира приводит РИА Новости.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести модель «китайской мембраны», которая позволит отследить, сколько рублей циркулирует за рубежом и решить проблему курса российской валюты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Костин выразил опасения из-за возможных жестких административных мер.
«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой - 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — считает глава ВТБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru