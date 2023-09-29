Костин: При введении «мембраны» могут появиться два курса рубля

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести модель «китайской мембраны», которая позволит отследить, сколько рублей циркулирует за рубежом и решить проблему курса российской валюты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Костин выразил опасения из-за возможных жестких административных мер.

«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой - 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — считает глава ВТБ.

