ЕС введет с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США
Евросоюз намерен в апреле ввести торговые контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в соцсети Х.
По его словам, Вашингтон выбрал необоснованные тарифы и не оставил Европе «иного выбора, кроме как отреагировать».
«Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», - подчеркнул Шефчович.
Также еврокомиссар сообщил, что Еврокомиссия готовит новый пакет ответных мер к середине апреля. В то же время, по словам Шефчовича, разрушения торговых отношений сторон можно избежать, Европа готова к переговорам.
Ранее США решили ввести пошлины в 25% на товары из ЕС, напоминает 360.ru.
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