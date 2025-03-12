ЕС введет с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США

Евросоюз намерен в апреле ввести торговые контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в соцсети Х.

По его словам, Вашингтон выбрал необоснованные тарифы и не оставил Европе «иного выбора, кроме как отреагировать».

«Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», - подчеркнул Шефчович.

Также еврокомиссар сообщил, что Еврокомиссия готовит новый пакет ответных мер к середине апреля. В то же время, по словам Шефчовича, разрушения торговых отношений сторон можно избежать, Европа готова к переговорам.

Ранее США решили ввести пошлины в 25% на товары из ЕС, напоминает 360.ru.

