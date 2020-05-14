Коронавирус вернет России статус «чайной страны»
Гендиректор ассоциации Росчайкофе в эфире НСН рассказал, почему по итогам 2020 года чай «отвоюет» лидерство у кофе.
В 2019 году впервые в истории россияне выпили кофе больше, чем чая. Об этом рассказал гендиректор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия. По его данным, как передает РБК, потребление напитков на основе кофе составило 180 тысяч тонн. А чая, без учета травяных смесей, лишь 140 тысяч. В предыдущие два года жители России потребляли примерно одинаковое количество кофе и чая - по 160 тысяч тонн, при этом ранее чай и вовсе лидировал.
В эфире НСН Рамаз Чантурия признался, что сюрпризом лидерство кофе не стало. «Данные по предпочтениям россиян, которые мы увидели по итогам 2019 года, выявили то, что начало происходить задолго до этого. Тренд на повышение потребления кофе был заметен достаточно давно. Как минимум 10 лет назад стало очевидно, что кофе завоевывает все большую популярность, прежде всего, в молодежной среде», - пояснил он.
Но в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса. «Эксперты соглашались, что мы превратились в кофейную страну. Однако в режиме ограничений мы отмечаем серьезный рост потребления чая. Потребление кофе из-за закрытия практически всех точек общепита резко снизилось. Чай опять стал пользоваться популярностью. Становится очевидным, что кофе завоевывал популярность благодаря мощной ассоциации со стилем жизни внедомашнего потребления. Чай при этом оставался домашним напитком. Люди все эти годы сокращали домашнее потребление, переходили на внедомашнее. Но оказавшись дома, люди вернулись к истокам. Сейчас ждем статистику за апрель, чтобы понять, каков был откат в сторону чая», - рассказал Чантурия.
Кроме того, в условиях пандемии люди стали больше думать о здоровом образе жизни, об усилении иммунитета, а с этим больше ассоциируется чай.
«Поэтому он оказался в тренде. Также чай, как домашний напиток, ассоциируется с уютом, покоем, гармонией», - добавил собеседник НСН.
Он считает, что даже после снятия ограничений люди еще какое-то время будут избегать больших кампаний. «Так что одномоментного возврата к потреблению кофе не будет. Поэтому по итогам 2020 года чай с высокой вероятностью отвоюет потерянные доли. А в 2021 году скорее всего увидим возврат к внедомашнему потреблению», - заключил эксперт.
Ранее агентство Bloomberg дало прогноз о нехватке рабочих на кофейных плантациях Южной Америки из-за коронавируса. Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков указали в числе причин, из-за которых ожидается дефицит рабочих рук.
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