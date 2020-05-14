Коронавирус вернет России статус «чайной страны»

Но в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса. «Эксперты соглашались, что мы превратились в кофейную страну. Однако в режиме ограничений мы отмечаем серьезный рост потребления чая. Потребление кофе из-за закрытия практически всех точек общепита резко снизилось. Чай опять стал пользоваться популярностью. Становится очевидным, что кофе завоевывал популярность благодаря мощной ассоциации со стилем жизни внедомашнего потребления. Чай при этом оставался домашним напитком. Люди все эти годы сокращали домашнее потребление, переходили на внедомашнее. Но оказавшись дома, люди вернулись к истокам. Сейчас ждем статистику за апрель, чтобы понять, каков был откат в сторону чая», - рассказал Чантурия.

Кроме того, в условиях пандемии люди стали больше думать о здоровом образе жизни, об усилении иммунитета, а с этим больше ассоциируется чай.

«Поэтому он оказался в тренде. Также чай, как домашний напиток, ассоциируется с уютом, покоем, гармонией», - добавил собеседник НСН.

Он считает, что даже после снятия ограничений люди еще какое-то время будут избегать больших кампаний. «Так что одномоментного возврата к потреблению кофе не будет. Поэтому по итогам 2020 года чай с высокой вероятностью отвоюет потерянные доли. А в 2021 году скорее всего увидим возврат к внедомашнему потреблению», - заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg дало прогноз о нехватке рабочих на кофейных плантациях Южной Америки из-за коронавируса. Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков указали в числе причин, из-за которых ожидается дефицит рабочих рук.

