Коронавирус и неадекватность властей. АРБ назвала причины паники среди вкладчиков

Около триллиона рублей наличными забрали Россияне из банков с начала марта. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка, это больше чем за весь прошлый год.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН признал серьезный отток денег из банков, но призвал не драматизировать ситуацию.

«Это крупная сумма. Это серьезный выем из банков. Но потом начался обратный процесс. У нас такое бывает: после некоторых информационных выплесков у людей возникает желание забрать деньги. Потом они понимают, что поторопились и начинают возвращать, пусть не полностью», - пояснил эксперт.