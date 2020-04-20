Коронавирус и неадекватность властей. АРБ назвала причины паники среди вкладчиков

Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН рассказал, почему россияне забрали из банков триллион.



Около триллиона рублей наличными забрали Россияне из банков с начала марта. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка, это больше чем за весь прошлый год.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН признал серьезный отток денег из банков, но призвал не драматизировать ситуацию.

«Это крупная сумма. Это серьезный выем из банков. Но потом начался обратный процесс. У нас такое бывает: после некоторых информационных выплесков у людей возникает желание забрать деньги. Потом они понимают, что поторопились и начинают возвращать, пусть не полностью», - пояснил эксперт.

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По его словам, факторов для такого поведения вкладчиков было множество.

«Один из них – ситуация на валютном рынке. В начале марта произошел резкий скачок валюты вверх. Это всегда людей напрягает. Второй – совершенно не вовремя прозвучавшее предложение обложить вклады налогами, доходы от вкладов. Люди даже не поняли, что это не может произойти мгновенно, что для этого нужно принять поправки в налоговое законодательство. В лучшем случае, это может быть с будущего года. Но возбужденные люди начали снимать деньги. И третий момент – коронавирус. У людей возникли проблемы с деньгами, начались сокращения на работе, стали покупать продукты про запас. Потребовались живые деньги на расходы. Кроме того, идею о том, что банки имеют ресурсы для кредитных каникул и прочего трактовали так, что из этих денег будут оказывать поддержку физлиц и бизнеса. Люди решили, что их вклады будут использовать для этого. Совершенно неадекватное понимание. Никто вклады отбирать не собирается, это невозможно. Все это привело к серьезному оттоку», - объяснил глава АРБ.

Ранее Гарегин Тосунян в интервью НСН рассказал, что банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке, так как в текущих экономических условиях существенно вырастают риски.

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ФОТО: pixabay.com
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