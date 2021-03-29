Контроль за продавцами на рынках предложено ужесточить

С таким предложением выступила Федеральная налоговая служба, которая направила соответствующее предложение в Минфин. Предлагается сократить случаи, при которых на рынке может не применяться контрольно-кассовый терминал, и обязать арендаторов подтверждать его наличие перед заключением договора аренды.

Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

С 17 марта 2021 года в России расширили доступ к банковской тайне для налоговых органов.

В течение трех дней с момента запроса банки будут обязаны предоставить налоговым организациям паспортные данные клиентов, копии документов на открытие счета, копии карточек, на которых есть подпись владельца.

