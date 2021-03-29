Контроль за продавцами на рынках предложено ужесточить
В России могут ужесточить контроль за продавцами на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.
С таким предложением выступила Федеральная налоговая служба, которая направила соответствующее предложение в Минфин. Предлагается сократить случаи, при которых на рынке может не применяться контрольно-кассовый терминал, и обязать арендаторов подтверждать его наличие перед заключением договора аренды.
Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.
С 17 марта 2021 года в России расширили доступ к банковской тайне для налоговых органов.
В течение трех дней с момента запроса банки будут обязаны предоставить налоговым организациям паспортные данные клиентов, копии документов на открытие счета, копии карточек, на которых есть подпись владельца.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 088 / сут.
Умерли
97 740+336 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 630 / сут.
- В Чехии обнаружена новая разновидность коронавируса
- Контроль за продавцами на рынках предложено ужесточить
- Гинцбург назвал причины успеха «Спутника V» и провала AstraZeneca
- Евгений Григорьев одержал победу на выборах главы Якутска
- Названа возможная дата начала разгрузки Ever Given в Суэцком канале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru