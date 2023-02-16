Конференция по вопросам промышленного дизайна состоится в Москве 27 февраля

В рамках проекта «Московская техническая школа» состоится конференция, посвященная вопросам популяризации и развития промышленного дизайна. Мероприятие пройдет 27 февраля. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, промышленный дизайн по-прежнему остается востребованным направлением, поскольку в любой отрасли конечный продукт должен отвечать потребностям как рядовых пользователей, так и промышленности. Всего сегодня в Москве функционирует свыше 3500 предприятий, а спрос на профессионалов в данной отрасли увеличивается ежегодно. На конференции по промышленному дизайну 27 февраля выступят сотрудники самых крупных дизайнерских бюро, отметил Овчинский.

«Московская техническая школа» объединила ведущие вузы, дизайн-студии и научные центры, которые создают учебные курсы для повышения уровня мастерства сотрудников промышленных компаний Москвы. В основе учебной программы будут лежать инновационные технологии в отрасли промышленного дизайна и самые удачные практические решения.

По словам создателя и гендиректора компании «Смирнов Дизайн» Сергея Смирнова, работа промышленного дизайнера — залог успешного будущего конечного продукта. Он отвечает за привлекательность, технологичность и конкурентоспособность товара, кроме того, на нем лежит ответственность за бизнес-ориентированность проекта в целом. Промышленный дизайн — востребованная специальность в отраслях, которые требуют активного развития. Особенно это важно в наши дни, когда российская промышленность принимает серьезные вызовы.

Руководитель проектов отдела промышленного дизайна студии Артемия Лебедева Клим Перцев полагает, что промышленный дизайн — неотъемлемая часть всего того, с чем человек встречается каждый день, будь то чайник на кухне, сиденье в вагоне метро или комфортное рабочее место в офисе. Он добавил, что совершенствование промышленного дизайна улучшает качество жизни и помогает людям стать счастливее.

